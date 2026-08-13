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Зеленский ответил на ультиматум Путина по поводу Донбасса: что заявил президент

Владимир Зеленский ответил на требования России по выводу украинских войск из Донецкой области.

13 августа 2026, 10:45
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на требование России по выводу украинских войск из Донецкой области. По его словам, территориальные уступки не гарантируют прекращения войны и могут создать условия нового наступления России.

Зеленский ответил на ультиматум Путина по поводу Донбасса: что заявил президент

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что Украина не намерена покидать Донецкую область и не будет признавать российскими временно оккупированные украинские территории. Президент также отметил, что Москва может использовать паузу в боевых действиях для перегруппировки войск и нового нападения.

"Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос состоит в том, почему он не придет снова с 1-2 дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Почему он не придет снова, чтобы оккупировать нас?", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, поэтому для Украины принципиальным вопросом остаются реальные гарантии безопасности. Киев хочет быть уверенным, что после прекращения боевых действий, Россия не использует перерыв для подготовки новой агрессии.

Президент также сообщил, что Украина подготовила новые предложения по мирному процессу под руководством президента США Дональда Трампа. По его словам, американскую сторону уже ознакомили с соответствующими разработками. Зеленский добавил, что для продвижения переговоров нужно более активное участие США, ведь Владимир Путин пока не демонстрирует готовности завершить войну, поэтому международное давление на Кремль должно быть сильнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон раскрыл правду о "срыве" мирных переговоров в 2022 году. Что сказал Зеленскому.



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Источник: https://edition.cnn.com/2026/08/12/world/patriots-ukraine-zelensky-interview-cnn-latam-intl
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