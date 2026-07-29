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Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на переговори після ударів ЗСУ

Зеленський заявив, що питання Криму залишається принциповим для України

29 липня 2026, 08:30
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму залишається принциповим для Києва, однак наразі не може підтвердити, що тема півострова знову увійшла на порядок денний активних міжнародних переговорів. 

Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на переговори після ударів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News відповів, чи повернулося питання Криму до переговорного порядку денного на тлі посилення українських ударів по військових об'єктах РФ на півострові.

"Шкода – ні. Або ще ні. Побачимо. Не знаю", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Крим залишається невід'ємною частиною України не лише з юридичної, а й з історичної точки зору. Разом з тим президент підкреслив, що найвищою цінністю для держави є життя громадян.

"Найголовніше між нами – це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше – не втратити людей", – додав Зеленський.

Заява президента пролунала на тлі активізації українських ударів по військовій інфраструктурі Росії в окупованому Криму. Останніми місяцями Сили оборони регулярно атакують склади боєприпасів, паливні бази, логістичні вузли та інші об'єкти, які забезпечують російське угруповання на півострові. Після серії ударів окупаційна адміністрація неодноразово повідомляла про перебої з паливом, обмеження роботи окремих об'єктів і скасування масових заходів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили.

Також "Коментарі" писали, що Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа.



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Джерело: https://x.com/foxnews/status/2082284249118388329
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