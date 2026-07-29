Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа: який план закінчення війни

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Slava Kot
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, українська та американська сторони мають спільне бачення необхідності якнайшвидшого завершення війни на справедливих умовах.
Буданов прокоментував зустріч Зеленського і Трампа. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов повідомив, що входив до складу української делегації, яка на чолі з Володимиром Зеленським провела переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні та безпекові кроки, необхідні для наближення миру.
Окремо на результати переговорів відреагував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він зазначив, що залишив Білий дім із "великим оптимізмом" після зустрічі двох лідерів.
Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Однією з головних тем стали посилення української системи протиповітряної оборони, подальша військова підтримка, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та координація роботи української й американської команд.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті: про що домовилися.
Також "Коментарі" писали, хто був на зустрічі Трампа та Зеленського.