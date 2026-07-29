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Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа: який план закінчення війни

Кирило Буданов заявив про спільне з США бачення закінчення війни після зустрічі Зеленського та Трампа

29 липня 2026, 08:15
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Slava Kot

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, українська та американська сторони мають спільне бачення необхідності якнайшвидшого завершення війни на справедливих умовах.

Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа: який план закінчення війни

Буданов прокоментував зустріч Зеленського і Трампа. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов повідомив, що входив до складу української делегації, яка на чолі з Володимиром Зеленським провела переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні та безпекові кроки, необхідні для наближення миру.

"Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях!", — повідомив Буданов.

Окремо на результати переговорів відреагував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він зазначив, що залишив Білий дім із "великим оптимізмом" після зустрічі двох лідерів.

"З Овального кабінету вийшов не лише з найбільшим коїном у своїй колекції, а й з великим оптимізмом за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа", – написав Паліса.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Однією з головних тем стали посилення української системи протиповітряної оборони, подальша військова підтримка, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та координація роботи української й американської команд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті: про що домовилися.

Також "Коментарі" писали, хто був на зустрічі Трампа та Зеленського.



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Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/696
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