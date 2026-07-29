Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа: каков план окончания войны

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Slava Kot
Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, украинская и американская стороны имеют общее видение необходимости скорейшего завершения войны на справедливых условиях.
Буданов прокомментировал встречу Зеленского и Трампа. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов сообщил, что входил в состав украинской делегации, которая во главе с Владимиром Зеленским провела переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне. По его словам, во время встречи стороны обсудили дипломатические и шаги безопасности, необходимые для приближения мира.
Отдельно на результаты переговоров отреагировал замруководителя Офиса президента Павел Палиса. Он отметил, что покинул Белый дом с "большим оптимизмом" после встречи двух лидеров.
Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Одной из главных тем стали усиление украинской системы противовоздушной обороны, дальнейшая военная поддержка, дипломатические усилия по завершению войны и координация работы украинской и американской команд.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский встретился с Трампом в Овальном кабинете: о чем договорились.
Также "Комментарии" писали, кто был на встрече Трампа и Зеленского.