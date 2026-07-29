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Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа: каков план окончания войны

Кирилл Буданов заявил о совместном с США видении окончания войны после встречи Зеленского и Трампа

29 июля 2026, 08:15
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Slava Kot

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, украинская и американская стороны имеют общее видение необходимости скорейшего завершения войны на справедливых условиях.

Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа: каков план окончания войны

Буданов прокомментировал встречу Зеленского и Трампа. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов сообщил, что входил в состав украинской делегации, которая во главе с Владимиром Зеленским провела переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне. По его словам, во время встречи стороны обсудили дипломатические и шаги безопасности, необходимые для приближения мира.

"Провели содержательный разговор о дипломатических и безопасных шагах, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях!", — сообщил Буданов.

Отдельно на результаты переговоров отреагировал замруководителя Офиса президента Павел Палиса. Он отметил, что покинул Белый дом с "большим оптимизмом" после встречи двух лидеров.

"Из Овального кабинета вышел не только с самым большим коином в своей коллекции, но и с большим оптимизмом по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа", – написал Палиса.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Одной из главных тем стали усиление украинской системы противовоздушной обороны, дальнейшая военная поддержка, дипломатические усилия по завершению войны и координация работы украинской и американской команд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский встретился с Трампом в Овальном кабинете: о чем договорились.

Также "Комментарии" писали, кто был на встрече Трампа и Зеленского.



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Источник: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/696
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