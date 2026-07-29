Хто був на зустрічі Трампа та Зеленського: які питання можуть покласти кінець війні

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Кравцев Сергей
Переговори Трампа і Зеленського відбулись без зустрічі з журналістами, тобто це не про піар, а про обговорення робочих питань. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт зверну увагу, що зустріч Зеленського з Трампом тривала одну годину і п’ять хвилин. Це не дуже довго, але можливо тому, що день був дуже насичений – і похорон Ліндсі Грема, і у Трампа ще була потім зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. З Нетаньягу Трамп розмовляв трохи довше (півтори години), але і проблемних питань для обговорення на цій зустрічі було набагато більше.
Експерт зауважує, більшість учасників переговорів з нашого боку це офіційний склад української делегації, яка брала участь в мирних переговорах в трьохсторонньому форматі (США-Росія-Україна). Це Буданов, Умєров, Кислиця і Арахамія.
За словами експерта, щодо Арахамії, то, здається він вперше брав участь в переговорах саме в Білому домі. Те саме стосується і Буданова. Обидва зараз активно працюють на американському напрямі. Павло Паліса вже бував в Білому домі, і його добре, в усіх сенсах цього слова, запам’ятав Трамп. Тому він також виконує функцію позитивного талісмана в переговорах з Трампом. В зустрічі взяла участь і Ольга Стефанішина. Попри всі чутки і витоки вона продовжує працювати як посол України в США. Тут все гаразд і поки без змін.
Політолог зауважив, що з американського боку були Марко Рубіо – державний секретар США. Скотт Бессент – міністр фінансів. Піт Гегсет – міністр оборони. Генерал Ден Кейн (голова Об'єднаного комітету начальників штабів). Сьюзі Вайлз (Susie Wiles), керівник апарату Білого дому (White House Chief of Staff).
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію.