Хто був на зустрічі Трампа та Зеленського: які питання можуть покласти кінець війні

Переговори Трампа і Зеленського відбулись без зустрічі з журналістами, тобто це не про піар, а про обговорення робочих питань. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт зверну увагу, що зустріч Зеленського з Трампом тривала одну годину і п’ять хвилин. Це не дуже довго, але можливо тому, що день був дуже насичений – і похорон Ліндсі Грема, і у Трампа ще була потім зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. З Нетаньягу Трамп розмовляв трохи довше (півтори години), але і проблемних питань для обговорення на цій зустрічі було набагато більше.

"Зверну увагу на те, хто взяв участь в переговорах, крім двох президентів. З українського боку, і по офіційній інформації і по протокольних фото, склад учасників зустрічі виглядав наступним чином: керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса; секретар РНБО Рустем Умєров; в.о. очільника МЗС Андрій Сибіга; керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія; посол України у США Ольга Стефанішина", – зазначив експерт.

Експерт зауважує, більшість учасників переговорів з нашого боку це офіційний склад української делегації, яка брала участь в мирних переговорах в трьохсторонньому форматі (США-Росія-Україна). Це Буданов, Умєров, Кислиця і Арахамія.

За словами експерта, щодо Арахамії, то, здається він вперше брав участь в переговорах саме в Білому домі. Те саме стосується і Буданова. Обидва зараз активно працюють на американському напрямі. Павло Паліса вже бував в Білому домі, і його добре, в усіх сенсах цього слова, запам’ятав Трамп. Тому він також виконує функцію позитивного талісмана в переговорах з Трампом. В зустрічі взяла участь і Ольга Стефанішина. Попри всі чутки і витоки вона продовжує працювати як посол України в США. Тут все гаразд і поки без змін.

Політолог зауважив, що з американського боку були Марко Рубіо – державний секретар США. Скотт Бессент – міністр фінансів. Піт Гегсет – міністр оборони. Генерал Ден Кейн (голова Об'єднаного комітету начальників штабів). Сьюзі Вайлз (Susie Wiles), керівник апарату Білого дому (White House Chief of Staff).

"Присутність Гегсета і, особливо, Кейна свідчить про обговорення військових питань. Хоча Гегсет дуже часто присутній на таких переговорах. Набагато більш цікаво те, кого не було на цих переговорах: віце-президента США Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Чому так сталося, висновків поки робити не буду. Цікавим є сам факт такої ситуації. Хоча тема мирних переговорів обговорювалась на зустрічі Трампа і Зеленського. Також з’явилось повідомлення, що Віткофф і Кушнер протягом двох тижнів можуть відвідати Київ (Москву, до речі, також). Насправді, набагато більш важливо те, з чим, з якими "новими ідеями" вони приїдуть в столиці двох воюючих країн. Якщо приїдуть", – зауважив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію.



