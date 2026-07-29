Кто был на встрече Трампа и Зеленского: какие вопросы могут положить конец войне

Переговоры Трампа и Зеленского прошли без встречи с журналистами, то есть это не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт обратит внимание, что встреча Зеленского с Трампом длилась один час и пять минут. Это не очень долго, но, возможно, потому, что день был очень насыщен – и похороны Линдси Грэма, и у Трампа еще была потом встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. С Нетаньях Трамп говорил немного дольше (полтора часа), но и проблемных вопросов для обсуждения на этой встрече было гораздо больше.

"Обратите внимание на то, кто принял участие в переговорах, кроме двух президентов. С украинской стороны и по официальной информации и по протокольным фото состав участников встречи выглядел следующим образом: руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса; секретарь СНБО Рустем Умеров; и.о. главы МИД Андрей Сибига; руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; посол Украины в США Ольга Стефанишина", – отметил эксперт.

Эксперт отмечает, что большинство участников переговоров с нашей стороны это официальный состав украинской делегации, которая принимала участие в мирных переговорах в трехстороннем формате (США-Россия-Украина). Это Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия.

По словам эксперта, по Арахамии, кажется, он впервые принимал участие в переговорах именно в Белом доме. То же касается и Буданова. Оба сейчас активно работают на американском направлении. Павел Палиса уже бывал в Белом доме, и его хорошо, во всех смыслах этого слова, запомнил Трамп. Потому он также выполняет функцию положительного талисмана в переговорах с Трампом. Во встрече приняла участие и Ольга Стефанишина. Несмотря на все слухи и истоки, она продолжает работать как посол Украины в США. Здесь все хорошо и пока без изменений.

Политолог заметил, что с американской стороны были Марко Рубио – государственный секретарь США. Скотт Бессент – министр финансов. Пит Гегсет – министр обороны. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов). Сьюзи Уайлз (Susie Wiles), руководитель аппарата Белого дома (White House Chief of Staff).

"Присутствие Гегсета и особенно Кейна свидетельствует об обсуждении военных вопросов. Хотя Гегсет очень часто находится на таких переговорах. Гораздо интереснее, кого не было на этих переговорах: вице-президента США Джей Ди Венса, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Почему так получилось, выводов пока делать не буду. Интересен сам факт такой ситуации. Тема мирных переговоров обсуждалась на встрече Трампа и Зеленского. Также появилось сообщение, что Виткофф и Кушнер в течение двух недель могут посетить Киев (Москву, кстати, тоже). На самом деле, гораздо важнее то, с чем, с какими "новыми идеями" они приедут в столицу двух воюющих стран. Если приедут", – заметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит мобилизацию.



