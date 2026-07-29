Кто был на встрече Трампа и Зеленского: какие вопросы могут положить конец войне

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Кравцев Сергей
Переговоры Трампа и Зеленского прошли без встречи с журналистами, то есть это не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт обратит внимание, что встреча Зеленского с Трампом длилась один час и пять минут. Это не очень долго, но, возможно, потому, что день был очень насыщен – и похороны Линдси Грэма, и у Трампа еще была потом встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. С Нетаньях Трамп говорил немного дольше (полтора часа), но и проблемных вопросов для обсуждения на этой встрече было гораздо больше.
Эксперт отмечает, что большинство участников переговоров с нашей стороны это официальный состав украинской делегации, которая принимала участие в мирных переговорах в трехстороннем формате (США-Россия-Украина). Это Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия.
По словам эксперта, по Арахамии, кажется, он впервые принимал участие в переговорах именно в Белом доме. То же касается и Буданова. Оба сейчас активно работают на американском направлении. Павел Палиса уже бывал в Белом доме, и его хорошо, во всех смыслах этого слова, запомнил Трамп. Потому он также выполняет функцию положительного талисмана в переговорах с Трампом. Во встрече приняла участие и Ольга Стефанишина. Несмотря на все слухи и истоки, она продолжает работать как посол Украины в США. Здесь все хорошо и пока без изменений.
Политолог заметил, что с американской стороны были Марко Рубио – государственный секретарь США. Скотт Бессент – министр финансов. Пит Гегсет – министр обороны. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов). Сьюзи Уайлз (Susie Wiles), руководитель аппарата Белого дома (White House Chief of Staff).
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит мобилизацию.