Зеленский ответил, вернулся ли вопрос Крыма на переговоры после ударов ВСУ

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос деоккупации Крыма остается принципиальным для Киева, однако пока не может подтвердить, что тема полуострова вновь вошла в повестку активных международных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил, вернулся ли вопрос Крыма в переговорную повестку дня на фоне усиления украинских ударов по военным объектам РФ на полуострове.
Президент подчеркнул, что Крым остается неотъемлемой частью Украины не только с юридической, но и с исторической точки зрения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что самой высокой ценностью для государства является жизнь граждан.
Заявление президента прозвучало на фоне активизации украинских ударов по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. В последние месяцы Силы обороны регулярно атакуют склады боеприпасов, топливные базы, логистические узлы и другие объекты, обеспечивающие российскую группировку на полуострове. После серии ударов оккупационная администрация неоднократно сообщала о перебоях с топливом, ограничении работы отдельных объектов и отмене массовых мероприятий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.
Также "Комментарии" писали, что Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.