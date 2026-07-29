Зеленский ответил, вернулся ли вопрос Крыма на переговоры после ударов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос деоккупации Крыма остается принципиальным для Киева, однако пока не может подтвердить, что тема полуострова вновь вошла в повестку активных международных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил, вернулся ли вопрос Крыма в переговорную повестку дня на фоне усиления украинских ударов по военным объектам РФ на полуострове.

"Жаль — нет. Или еще нет. Увидим. Не знаю", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Крым остается неотъемлемой частью Украины не только с юридической, но и с исторической точки зрения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что самой высокой ценностью для государства является жизнь граждан.

"Самое главное между нами – это земля, она очень важна. Это наша территория. Это наша история. Речь идет о наших домах. Но самое главное – не потерять людей", – добавил Зеленский.

Заявление президента прозвучало на фоне активизации украинских ударов по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. В последние месяцы Силы обороны регулярно атакуют склады боеприпасов, топливные базы, логистические узлы и другие объекты, обеспечивающие российскую группировку на полуострове. После серии ударов оккупационная администрация неоднократно сообщала о перебоях с топливом, ограничении работы отдельных объектов и отмене массовых мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.

Также "Комментарии" писали, что Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.