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Зеленский ответил, вернулся ли вопрос Крыма на переговоры после ударов ВСУ

Зеленский заявил, что вопрос Крыма остается принципиальным для Украины

29 июля 2026, 08:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос деоккупации Крыма остается принципиальным для Киева, однако пока не может подтвердить, что тема полуострова вновь вошла в повестку активных международных переговоров.

Зеленский ответил, вернулся ли вопрос Крыма на переговоры после ударов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил, вернулся ли вопрос Крыма в переговорную повестку дня на фоне усиления украинских ударов по военным объектам РФ на полуострове.

"Жаль — нет. Или еще нет. Увидим. Не знаю", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Крым остается неотъемлемой частью Украины не только с юридической, но и с исторической точки зрения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что самой высокой ценностью для государства является жизнь граждан.

"Самое главное между нами – это земля, она очень важна. Это наша территория. Это наша история. Речь идет о наших домах. Но самое главное – не потерять людей", – добавил Зеленский.

Заявление президента прозвучало на фоне активизации украинских ударов по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. В последние месяцы Силы обороны регулярно атакуют склады боеприпасов, топливные базы, логистические узлы и другие объекты, обеспечивающие российскую группировку на полуострове. После серии ударов оккупационная администрация неоднократно сообщала о перебоях с топливом, ограничении работы отдельных объектов и отмене массовых мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.

Также "Комментарии" писали, что Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.



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Источник: https://x.com/foxnews/status/2082284249118388329
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