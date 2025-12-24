Зеленський розповів, як з Росії будуть знімати санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проєкт базової мирної угоди щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій із Росії. Однак, після припинення бойових дій США можуть поступово рухатися в бік пом’якшення обмежень для РФ.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, як будуть знімати санкції з Росії у разі підписання мирної угоди щодо закінчення війни.

"Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. Американські санкції – це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу", — сказав Зеленський.

За словами президента, санкції проти Росії мають багатосторонній характер, тож жодна країна не може гарантувати їх скасування від імені інших. Крім того, Україна не має підстав довіряти заявам Москви про готовність дотримуватися домовленостей.

Зеленський нагадав, що Росія продовжує щоденні удари, а її історія порушення міжнародних зобов’язань триває роками та почалася задовго до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Зеленський розкрив 20 пунктів мирного плану між Україною, США, Росією та європейськими партнерами щодо закінчення війни. Паралельно готуються інші ключові документи, зокрема багатостороння рамка гарантій безпеки для України за участю США та Європи, окремі двосторонні гарантії від Вашингтона, а також спільна з США "Дорожня карта процвітання України", що стосується відновлення та економічного розвитку після війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що генерал Андрій Білецький сумнівається, що п’ята стаття НАТО стане реальною гарантією безпеки для України.

Також "Коментарі" писали, що Умєров доповів Зеленському про переговори з командою Трампа.