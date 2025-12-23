Умєров доповів Зеленському про переговори з командою Трампа: є документи щодо закінчення війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов доповіли президентові Володимиру Зеленському про результати переговорів із представниками США. За словами Зеленського, зустрічі були продуктивними й дали практичні результати.

Умєров доповів Зеленському про переговори з командою Трампа

Володимир Зеленський розповів, що за підсумками контактів українських представників з командою Трампа було підготовлено кілька драфтів ключових документів. Йдеться про напрацювання щодо гарантій безпеки для України, рамки завершення війни та планів післявоєнного відновлення.

"Детальна доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", — сказав президент.

За його словами, пункти в документі складені так, щоб це відповідало реальному закінченню війни, а також унеможливлювало третє вторгнення Росії.

"Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", — заявив Зеленський.

Окремо президент подякував європейським союзникам за координацію та підтримку України, наголосивши, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися посиленням тиску на Росію. За його словами, інтенсивні удари та штурми з боку РФ свідчать про небажання Кремля завершувати війну, і ця диспропорція має бути виправлена рішучішими діями міжнародної спільноти.

