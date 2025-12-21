Росія тепер може відмовитися від мирних переговорів: що змінилося

Росія може втратити інтерес до мирних переговорів після того, як Європейський Союз затвердив довгострокову фінансову допомогу Україні на 2026–2027 роки. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи нові політичні сигнали з Брюсселя.

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" припустив, що ідею мирних переговорів Кремль використовував радше як тактичний інструмент, а не як реальний шлях до завершення війни. За його словами, Москва переслідувала щонайменше дві цілі у переговорному процесі, які у неї не вийшло реалізувати.

"Зараз з російського боку вся ця історія з переговорами буде потроху зменшуватись. Вони взагалі всю цю історію з переговорами могли вигадати лише переслідуючи дві цілі. Перша була очевидна, зокрема, щоб проти них не запроваджували нових санкцій. Вони свого не добились, Трамп запровадив санкції проти "Лукойлу" й "Роснафти". Далі вони ставили на те, що Україні не дадуть грошей", — пояснив Портников.

За словами оглядача, рішення ЄС про виділення близько 90 млрд євро стало поганим сигналом для Кремля. Завдяки цим коштам Україна може продовжувати протистояти РФ щонайменше два роки, тому Росії доведеться виснажувати власну економіку

"Достатньо було одного голосу проти від Орбана і все закінчиться, але щось там з ним трапилось. Як завжди у принциповий момент він зрадив росіян. Тепер виникає питання, а навіщо росіянам взагалі потрібні всі ці переговори. Це для них дуже поганий сигнал, бо це означає, що вони будуть реально вимотувати свою економіку. Не знаю настільки вони готові до цього", — додав Портников.

