Росія тепер може відмовитися від мирних переговорів: що змінилося

Росія може втратити інтерес до мирних переговорів після того, як Європейський Союз затвердив довгострокову фінансову допомогу Україні на 2026–2027 роки. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи нові політичні сигнали з Брюсселя.
Росія може відмовитися від мирних переговорів. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" припустив, що ідею мирних переговорів Кремль використовував радше як тактичний інструмент, а не як реальний шлях до завершення війни. За його словами, Москва переслідувала щонайменше дві цілі у переговорному процесі, які у неї не вийшло реалізувати.
За словами оглядача, рішення ЄС про виділення близько 90 млрд євро стало поганим сигналом для Кремля. Завдяки цим коштам Україна може продовжувати протистояти РФ щонайменше два роки, тому Росії доведеться виснажувати власну економіку
