Россия теперь может отказаться от мирных переговоров: что изменилось

Россия может потерять интерес к мирным переговорам после того, как Европейский Союз утвердил долгосрочную финансовую помощь Украине на 2026-2027 годы. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя новые политические сигналы из Брюсселя.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" предположил, что идею мирных переговоров Кремль использовал скорее как тактический инструмент, а не реальный путь к завершению войны. По его словам, Москва преследовала минимум две цели в переговорном процессе, которые у нее не получилось реализовать.

"Сейчас с российской стороны вся эта история с переговорами будет постепенно уменьшаться. Они вообще всю эту историю с переговорами могли придумать только преследуя две цели. Первая была очевидна, в частности, чтобы против них не вводили новых санкций. Они своего не добились, Трамп ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Дальше они ставили на то, что Украине не дадут денег", – объяснил Портников.

По словам обозревателя, решение ЕС о выделении около 90 млрд евро стало плохим сигналом для Кремля. Благодаря этим средствам Украина может продолжать противостоять РФ не менее двух лет, поэтому России придется истощать собственную экономику.

"Достаточно было одного голоса против Орбана и все закончится, но что-то там с ним случилось. Как всегда в принципиальный момент он предал россиян. Теперь возникает вопрос, а зачем россиянам вообще нужны все эти переговоры. Это для них очень плохой сигнал, потому что это будет реально изматывать свою экономику. Не знаю, насколько они готовы к этому", — добавил Портников.

