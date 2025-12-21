Россия теперь может отказаться от мирных переговоров: что изменилось

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россия может потерять интерес к мирным переговорам после того, как Европейский Союз утвердил долгосрочную финансовую помощь Украине на 2026-2027 годы. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя новые политические сигналы из Брюсселя.
Россия может отказаться от мирных переговоров. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" предположил, что идею мирных переговоров Кремль использовал скорее как тактический инструмент, а не реальный путь к завершению войны. По его словам, Москва преследовала минимум две цели в переговорном процессе, которые у нее не получилось реализовать.
По словам обозревателя, решение ЕС о выделении около 90 млрд евро стало плохим сигналом для Кремля. Благодаря этим средствам Украина может продолжать противостоять РФ не менее двух лет, поэтому России придется истощать собственную экономику.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о трехсторонней встрече представителей Украины, США и России.
Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил, что падение Украины будет катастрофой для Венгрии.