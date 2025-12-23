Умеров доложил Зеленскому о переговорах с командой Трампа: есть документы об окончании войны

Рубрики
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов доложили президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с представителями США. По словам Зеленского, встречи были продуктивными и дали практические результаты.
Умеров доложил Зеленскому о переговорах с командой Трампа
Владимир Зеленский рассказал, что по итогам контактов украинских представителей с командой Трампа было подготовлено несколько драфтов ключевых документов. Речь идет о наработках по гарантиям безопасности для Украины, рамкам завершения войны и планам послевоенного восстановления.
По его словам, пункты в документе составлены так, чтобы это соответствовало реальному окончанию войны, а также исключало возможность третьего вторжения России.
Отдельно президент поблагодарил европейских союзников за координацию и поддержку Украины, отметив, что дипломатические усилия должны сопровождаться усилением давления на Россию. По его словам, интенсивные удары и штурмы со стороны РФ свидетельствуют о нежелании Кремля завершать войну, и эта диспропорция должна быть исправлена более решительными действиями международного сообщества.
