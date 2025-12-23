logo

Умеров доложил Зеленскому о переговорах с командой Трампа: есть документы об окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Умеров доложил Зеленскому о переговорах с командой Трампа: есть документы об окончании войны

Зеленский сообщил о результатах переговоров Украины с командой Трампа: подготовлены драфты документов о гарантиях безопасности и завершении войны.

23 декабря 2025, 13:53
Автор:
avatar

Slava Kot

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов доложили президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с представителями США. По словам Зеленского, встречи были продуктивными и дали практические результаты.

Владимир Зеленский рассказал, что по итогам контактов украинских представителей с командой Трампа было подготовлено несколько драфтов ключевых документов. Речь идет о наработках по гарантиям безопасности для Украины, рамкам завершения войны и планам послевоенного восстановления.

"Детальный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовлены драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", — сказал президент.

По его словам, пункты в документе составлены так, чтобы это соответствовало реальному окончанию войны, а также исключало возможность третьего вторжения России.

"Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченность украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", — заявил Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил европейских союзников за координацию и поддержку Украины, отметив, что дипломатические усилия должны сопровождаться усилением давления на Россию. По его словам, интенсивные удары и штурмы со стороны РФ свидетельствуют о нежелании Кремля завершать войну, и эта диспропорция должна быть исправлена более решительными действиями международного сообщества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия теперь может отказаться от мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Вэнса о "прорыве" в мирных переговорах.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17421
