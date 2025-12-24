Зеленский рассказал, как с России будут снимать санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект базового мирного соглашения по завершению войны не предусматривает автоматическое снятие санкций с России. Однако после прекращения боевых действий США могут постепенно двигаться в сторону смягчения ограничений для РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, как будут снимать санкции с России в случае подписания мирного соглашения об окончании войны.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. Американские санкции – это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира", – сказал Зеленский.

По словам президента, санкции против России носят многосторонний характер, поэтому ни одна страна не может гарантировать их отмену от имени других. Кроме того, у Украины нет оснований доверять заявлениям Москвы о готовности соблюдать договоренности.

Зеленский напомнил, что Россия продолжает ежедневные удары, а ее история нарушение международных обязательств длится годами и началась задолго до полномасштабного вторжения.

Напомним, что Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами об окончании войны. Параллельно готовятся другие ключевые документы, в частности, многосторонняя рамка гарантий безопасности для Украины с участием США и Европы, отдельные двусторонние гарантии от Вашингтона, а также общая с США "Дорожная карта процветания Украины", касающаяся восстановления и экономического развития после войны.

