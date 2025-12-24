logo_ukra

BTC/USD

86914

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це міф: Білецький розповів, чи врятує Україну членство в НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Це міф: Білецький розповів, чи врятує Україну членство в НАТО

Генерал Андрій Білецький сумнівається, що п’ята стаття НАТО стане реальною гарантією безпеки для України.

24 грудня 2025, 08:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Членство України в НАТО часто називають ключовою гарантією безпеки та запорукою стримування Росії. Однак, не всі військові поділяють оптимізм щодо реального механізму захисту, який може надати Альянс. Командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький звертає увагу на важливий нюанс, про який у публічних дискусіях говорять нечасто.

Це міф: Білецький розповів, чи врятує Україну членство в НАТО

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

Андрій Білецький в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир" висловив сумнів у тому, що так звана п’ята стаття НАТО може автоматично стати для України дієвою гарантією безпеки, навіть у разі вступу до Альянсу. За його словами, у суспільстві поширений міф про п’яту статтю Північноатлантичного договору.

"Я не дуже вірю в 5 статтю НАТО. Мало того, ніхто п’яту поправку читати не хоче. Там кожна країна сама визначає обсяги і характер допомоги в разі нападу на іншу країну НАТО. Це міф, що це стаття, яка змушує всі країни НАТО оголосити війну, наприклад, так, країні, яка напала на якусь країну НАТО", — пояснив військовий.

Таким чином, на думку Білецького, навіть ухвалені США гарантії безпеки подібні до 5 статті НАТО будуть нести ризики для України. На переконання командира Третього армійського корпусу, жодні паперові домовленості не зможуть замінити реальну спроможність держави захищати себе. За його словами, головний і фактично єдиний фактор, здатний стримувати Росію, — це сама Україна. Йдеться не лише про армію, а й про економіку, суспільну єдність та здатність країни до тривалої мобілізації ресурсів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білецький назвав найкоротший шлях до перемир’я.

Також "Коментарі" писали, що в США оцінили обіцянки Путіна не нападати на ЄС та НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/uFgyxeNyJio?si=rLt4wm3IuGKkyxZ5
Теги:

Новини

Всі новини