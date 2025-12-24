Це міф: Білецький розповів, чи врятує Україну членство в НАТО

Членство України в НАТО часто називають ключовою гарантією безпеки та запорукою стримування Росії. Однак, не всі військові поділяють оптимізм щодо реального механізму захисту, який може надати Альянс. Командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький звертає увагу на важливий нюанс, про який у публічних дискусіях говорять нечасто.

Андрій Білецький в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир" висловив сумнів у тому, що так звана п’ята стаття НАТО може автоматично стати для України дієвою гарантією безпеки, навіть у разі вступу до Альянсу. За його словами, у суспільстві поширений міф про п’яту статтю Північноатлантичного договору.

"Я не дуже вірю в 5 статтю НАТО. Мало того, ніхто п’яту поправку читати не хоче. Там кожна країна сама визначає обсяги і характер допомоги в разі нападу на іншу країну НАТО. Це міф, що це стаття, яка змушує всі країни НАТО оголосити війну, наприклад, так, країні, яка напала на якусь країну НАТО", — пояснив військовий.

Таким чином, на думку Білецького, навіть ухвалені США гарантії безпеки подібні до 5 статті НАТО будуть нести ризики для України. На переконання командира Третього армійського корпусу, жодні паперові домовленості не зможуть замінити реальну спроможність держави захищати себе. За його словами, головний і фактично єдиний фактор, здатний стримувати Росію, — це сама Україна. Йдеться не лише про армію, а й про економіку, суспільну єдність та здатність країни до тривалої мобілізації ресурсів.

