Это миф: Белецкий рассказал, спасет ли Украину членство в НАТО

Членство Украины в НАТО часто называют ключевой гарантией безопасности и залогом сдерживания России. Однако не все военные разделяют оптимизм по реальному механизму защиты, который может предоставить Альянс. Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий обращает внимание на важный нюанс, о котором в публичных дискуссиях говорят нечасто.

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

Андрей Билецкий в интервью YouTube-канала "Бомбардир" выразил сомнение в том, что так называемая пятая статья НАТО может автоматически стать для Украины действенной гарантией безопасности, даже в случае вступления в Альянс. По его словам, в обществе распространен миф о статье Североатлантического договора.

"Я не очень верю в 5 статью НАТО. Мало того, никто пятую поправку читать не хочет. Там каждая страна сама определяет объемы и характер помощи в случае нападения на другую страну НАТО. Это миф, что это статья, которая заставляет все страны НАТО объявить войну, например, стране, которая напала на какую-то страну НАТО", — пояснил военный.

Таким образом, по мнению Белецкого, даже принятые США гарантии безопасности подобные статье 5 НАТО будут нести риски для Украины. По мнению командира Третьего армейского корпуса, никакие бумажные договоренности не смогут заменить реальную способность государства защищать себя. По его словам, главный и фактически единственный фактор, способный сдерживать Россию, – это сама Украина. Речь идет не только об армии, но и об экономике, общественном единстве и способности страны к длительной мобилизации ресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белецкий назвал кратчайший путь к перемирию.

Также "Комментарии" писали, что в США оценили обещания Путина не нападать на ЕС и НАТО.