Білецький назвав найкоротший шлях до перемир’я: на що погодився

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що ключем до перемир’я у війні з Росією є успіхи української армії на полі бою. За його словами, саме воєнні перемоги можуть наблизити Україну до паузи у війні, яка дозволить зберегти території та створити умови для їхнього майбутнього повернення за азербайджанським сценарієм.

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

Андрій Білецький в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив, що не зосереджується на сценаріях перемир’я, а думає про посилення армії. За його словами, досягти припинення бойових дій можливо лише з успіхами на фронті.

"Найкоротший шлях до нього — це позитивні зрушення на фронті. Відверто кажучи, у нас в країні забагато думають про перемир’я замість того, щоб думати, як його наблизити — зробивши армію ефективнішою тут і зараз. Тому я думаю про результат на полі бою. Воєнні перемоги наблизять нас до перемир’я", — сказав Білецький.

Білецький жорстко розкритикував пропозиції щодо відведення сил на десятки кілометрів. На його думку, такий сценарій позбавить Україну територій та населених пунктів. Натомість він вважає єдиним можливим варіантом перемир’я у фіксації лінії бойового зіткнення.

"Я вважаю жахливим абсурдом спроби розведення на 15-40 кілометрів. Бо росіяни відводитимуть війська по нашій території, а ми — по своїй. Це абсурдний сценарій, який краде в України тисячі квадратних кілометрів, населені пункти з людьми", — сказав військовий.

Командир не підтримав ідею обміну територіями, але визнав, що перемир’я може дати Україні час для відновлення та підготовки. Білецький навів приклад Азербайджану, який після перемир’я у Нагірному Карабасі зумів повернути втрачені землі у більш вигідний момент.

"Перемир’я може дати можливість видихнути, перезібратися і чекати більш вдалого часу – за азербайджанським, карабахським сценарієм", — підсумував Білецький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна усе ближче до азербайджанського сценарію закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Білецький заявив про нерівність у мобілізації. У чому проблема, на думку військового.