Білецький назвав найкоротший шлях до перемир’я: на що погодився

Slava Kot
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що ключем до перемир’я у війні з Росією є успіхи української армії на полі бою. За його словами, саме воєнні перемоги можуть наблизити Україну до паузи у війні, яка дозволить зберегти території та створити умови для їхнього майбутнього повернення за азербайджанським сценарієм.
Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел
Андрій Білецький в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив, що не зосереджується на сценаріях перемир’я, а думає про посилення армії. За його словами, досягти припинення бойових дій можливо лише з успіхами на фронті.
Білецький жорстко розкритикував пропозиції щодо відведення сил на десятки кілометрів. На його думку, такий сценарій позбавить Україну територій та населених пунктів. Натомість він вважає єдиним можливим варіантом перемир’я у фіксації лінії бойового зіткнення.
Командир не підтримав ідею обміну територіями, але визнав, що перемир’я може дати Україні час для відновлення та підготовки. Білецький навів приклад Азербайджану, який після перемир’я у Нагірному Карабасі зумів повернути втрачені землі у більш вигідний момент.
