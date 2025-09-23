logo

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Билецкий назвал кратчайший путь к перемирию: на что согласился
commentss НОВОСТИ Все новости

Билецкий назвал кратчайший путь к перемирию: на что согласился

Андрей Билецкий заявил, что перемирие на войне в Украине возможно только после успехов на фронте.

23 сентября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что ключом к перемирию в войне с Россией есть успехи украинской армии на поле боя. По его словам, именно военные победы могут приблизить Украину к паузе в войне, которая позволит сохранить территории и создать условия для будущего возвращения по азербайджанскому сценарию.

Билецкий назвал кратчайший путь к перемирию: на что согласился

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

Андрей Билецкий в интервью "Радио Свобода" заявил, что не сосредотачивается на сценариях перемирия, а думает об усилении армии. По его словам, добиться прекращения боевых действий возможно только с успехами на фронте.

"Самый короткий путь к нему — это положительные сдвиги на фронте. Откровенно говоря, у нас в стране слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать, как его приблизить — сделав армию более эффективной здесь и сейчас. Поэтому я думаю о результате на поле боя. Военные победы приблизят нас к перемирию", — сказал Билецкий.

Билецкий подверг жесткой критике предложения по отводу сил на десятки километров. По его мнению, такой сценарий лишит Украину территорий и населенных пунктов. Он считает единственным возможным вариантом перемирия в фиксации линии боевого столкновения.

"Я считаю ужасным абсурдом попытки разведения на 15-40 километров. Потому что россияне будут отводить войска по нашей территории, а мы — по своей. Это абсурдный сценарий, ворующий у Украины тысячи квадратных километров, населенные пункты с людьми", — сказал военный.

Командир не поддержал идею обмена территориями, но признал, что перемирие может дать Украине время для восстановления и подготовки. Билецкий привел пример Азербайджана, который после перемирия в Нагорном Карабахе сумел вернуть утраченные земли в более выгодный момент.

"Перемирие может дать возможность выдохнуть, пересобраться и ждать более удачного времени – по азербайджанскому, карабахскому сценарию", — подытожил Билецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина все ближе к азербайджанскому сценарию окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Билецкий заявил о неравенстве в мобилизации. В чем проблема, по мнению военного.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OMbkBfWxkGY
Теги:

Новости

Все новости