Билецкий назвал кратчайший путь к перемирию: на что согласился

Slava Kot
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что ключом к перемирию в войне с Россией есть успехи украинской армии на поле боя. По его словам, именно военные победы могут приблизить Украину к паузе в войне, которая позволит сохранить территории и создать условия для будущего возвращения по азербайджанскому сценарию.
Андрей Билецкий. Фото из открытых источников
Андрей Билецкий в интервью "Радио Свобода" заявил, что не сосредотачивается на сценариях перемирия, а думает об усилении армии. По его словам, добиться прекращения боевых действий возможно только с успехами на фронте.
Билецкий подверг жесткой критике предложения по отводу сил на десятки километров. По его мнению, такой сценарий лишит Украину территорий и населенных пунктов. Он считает единственным возможным вариантом перемирия в фиксации линии боевого столкновения.
Командир не поддержал идею обмена территориями, но признал, что перемирие может дать Украине время для восстановления и подготовки. Билецкий привел пример Азербайджана, который после перемирия в Нагорном Карабахе сумел вернуть утраченные земли в более выгодный момент.
