Билецкий назвал кратчайший путь к перемирию: на что согласился

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что ключом к перемирию в войне с Россией есть успехи украинской армии на поле боя. По его словам, именно военные победы могут приблизить Украину к паузе в войне, которая позволит сохранить территории и создать условия для будущего возвращения по азербайджанскому сценарию.

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

Андрей Билецкий в интервью "Радио Свобода" заявил, что не сосредотачивается на сценариях перемирия, а думает об усилении армии. По его словам, добиться прекращения боевых действий возможно только с успехами на фронте.

"Самый короткий путь к нему — это положительные сдвиги на фронте. Откровенно говоря, у нас в стране слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать, как его приблизить — сделав армию более эффективной здесь и сейчас. Поэтому я думаю о результате на поле боя. Военные победы приблизят нас к перемирию", — сказал Билецкий.

Билецкий подверг жесткой критике предложения по отводу сил на десятки километров. По его мнению, такой сценарий лишит Украину территорий и населенных пунктов. Он считает единственным возможным вариантом перемирия в фиксации линии боевого столкновения.

"Я считаю ужасным абсурдом попытки разведения на 15-40 километров. Потому что россияне будут отводить войска по нашей территории, а мы — по своей. Это абсурдный сценарий, ворующий у Украины тысячи квадратных километров, населенные пункты с людьми", — сказал военный.

Командир не поддержал идею обмена территориями, но признал, что перемирие может дать Украине время для восстановления и подготовки. Билецкий привел пример Азербайджана, который после перемирия в Нагорном Карабахе сумел вернуть утраченные земли в более выгодный момент.

"Перемирие может дать возможность выдохнуть, пересобраться и ждать более удачного времени – по азербайджанскому, карабахскому сценарию", — подытожил Билецкий.

