Білецький заявив про нерівність у мобілізації: у чому проблема

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розкритикував нинішню систему мобілізації в Україні. За його словами, вона несправедлива, а основний тягар мобілізації несуть мешканці сіл та невеликих містечок, тоді як представників середнього і вищого класу з великих міст серед призовників майже немає.

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю "Радіо Свобода" Білецький пояснив, що військкомати найчастіше зосереджуються на місцях, де можна зустріти робітників із сільської місцевості.

"Кого зараз у першу чергу забирають? Села, невеликі населені пункти. В містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів і тому подібних речей. Всі цікавляться автовокзалами, електричками, місцями, де люди з сіл і області приїжджають на роботу в обласний центр", — заявив командир.

Таким чином, за його словами, мобілізація непропорційно зачіпає лише певні соціальні групи.

Окремо Білецький звернув увагу на іншу проблему. За словами командир Третього армійського корпусу, велика кількість чоловіків мають відстрочку від мобілізації, хоча не виконують критично важливих функцій.

"У нас під "бронею" величезна кількість людей, взагалі дивовижних категорій, які не мають жодного стосунку ані до критичної інфраструктури, ані до громадського транспорту, ані до військово-промислового комплексу", — додав Білецький.

