Білецький заявив про нерівність у мобілізації: у чому проблема

Slava Kot
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розкритикував нинішню систему мобілізації в Україні. За його словами, вона несправедлива, а основний тягар мобілізації несуть мешканці сіл та невеликих містечок, тоді як представників середнього і вищого класу з великих міст серед призовників майже немає.
Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю "Радіо Свобода" Білецький пояснив, що військкомати найчастіше зосереджуються на місцях, де можна зустріти робітників із сільської місцевості.
Таким чином, за його словами, мобілізація непропорційно зачіпає лише певні соціальні групи.
Окремо Білецький звернув увагу на іншу проблему. За словами командир Третього армійського корпусу, велика кількість чоловіків мають відстрочку від мобілізації, хоча не виконують критично важливих функцій.
