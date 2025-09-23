logo_ukra

Білецький заявив про нерівність у мобілізації: у чому проблема
commentss НОВИНИ Всі новини

Білецький заявив про нерівність у мобілізації: у чому проблема

Андрій Білецький заявив, що мобілізація в Україні непропорційно зачіпає чоловіків із сіл, тоді як мешканці великих міст часто уникають служби.

23 вересня 2025, 08:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розкритикував нинішню систему мобілізації в Україні. За його словами, вона несправедлива, а основний тягар мобілізації несуть мешканці сіл та невеликих містечок, тоді як представників середнього і вищого класу з великих міст серед призовників майже немає.

Білецький заявив про нерівність у мобілізації: у чому проблема

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю "Радіо Свобода" Білецький пояснив, що військкомати найчастіше зосереджуються на місцях, де можна зустріти робітників із сільської місцевості.

"Кого зараз у першу чергу забирають? Села, невеликі населені пункти. В містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів і тому подібних речей. Всі цікавляться автовокзалами, електричками, місцями, де люди з сіл і області приїжджають на роботу в обласний центр", — заявив командир.

Таким чином, за його словами, мобілізація непропорційно зачіпає лише певні соціальні групи.

Окремо Білецький звернув увагу на іншу проблему. За словами командир Третього армійського корпусу, велика кількість чоловіків мають відстрочку від мобілізації, хоча не виконують критично важливих функцій.

"У нас під "бронею" величезна кількість людей, взагалі дивовижних категорій, які не мають жодного стосунку ані до критичної інфраструктури, ані до громадського транспорту, ані до військово-промислового комплексу", — додав Білецький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли священник висвятив ухилянта в диякони для уникнення мобілізації. Скільки коштувала така "послуга" від релігійного діяча.

Також "Коментарі" писали, що мобілізація продовжиться навіть попри закінчення війни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OMbkBfWxkGY
