Билецкий заявил о неравенстве в мобилизации: в чем проблема
Билецкий заявил о неравенстве в мобилизации: в чем проблема

Андрей Билецкий заявил, что мобилизация в Украине непропорционально затрагивает мужчин из сел, в то время как жители больших городов часто избегают службы.

23 сентября 2025, 08:40
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подверг критике нынешнюю систему мобилизации в Украине. По его словам, она несправедлива, а основную тяжесть мобилизации несут жители сел и небольших городков, тогда как представителей среднего и высшего класса из больших городов среди призывников почти нет.

Билецкий заявил о неравенстве в мобилизации: в чем проблема

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

В интервью "Радио Свобода" Билецкий пояснил, что военкоматы чаще всего сосредотачиваются на местах, где можно встретить рабочих из сельской местности.

"Кого сейчас в первую очередь забирают? Села, небольшие населенные пункты. В городах никто не интересуется большими сетями спортзалов и тому подобных вещей. Все интересуются автовокзалами, электричками, местами, где люди из сел и области приезжают на работу в областной центр", — заявил командир.

Таким образом, по его словам, мобилизация непропорционально затрагивает только социальные группы.

Отдельно Билецкий обратил внимание на другую проблему. По словам командира Третьего армейского корпуса, большое количество мужчин имеют отсрочку от мобилизации, хотя не выполняют критически важных функций.

"У нас под "броней" огромное количество людей, вообще удивительных категорий, не имеющих никакого отношения ни к критической инфраструктуре, ни к общественному транспорту, ни к военно-промышленному комплексу", — добавил Билецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда священник посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации. Сколько обошлась такая "услуга" от религиозного деятеля.

Также "Комментарии" писали, что мобилизация продолжится даже при окончании войны.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OMbkBfWxkGY
