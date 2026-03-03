Зеленський розповів про Буданова на переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому колишній очільник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов долучений до переговорного процесу за участю України, США та Росії. За словами глави держави, йдеться про зміцнення єдиної переговорної команди та недопущення паралельних каналів комунікації.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про Буданова на переговорах. За словами президента, він намагався посилити та укомплектувати склад делегації України для переговорів з США та РФ.

"Я посилював групу, бо хотів, щоби РФ і США не працювали різними каналами щодо закінчення війни. В Офісі президента я зібрав всіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда", — сказав Зеленський.

Попри це, президент зауважив, що Росія та США все одно хочуть мати паралельні канали та команди комунікації з Україною. За його словами, таким чином, Кремль "хоче розділити українське суспільство". Зеленський також закликав не поспішати з оцінками ефективності делегації. За його словами, переговорна команда лише розпочала роботу, а головним критерієм стане результат у вигляді справедливого миру.

Крім Буданова, президент сказав, що під час переговорів розраховує на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, а також представників розвідки та військового керівництва.

