Зеленский рассказал о Буданове на переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему бывший глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вовлечен в переговорный процесс с участием Украины, США и России. По словам главы государства, речь идет об укреплении единой переговорной команды и недопущении параллельных каналов коммуникации.

Зеленский объяснил роль Буданова в переговорах с Россией. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о Буданове на переговорах. По словам президента, он пытался усилить и укомплектовать состав делегации Украины по переговорам с США и РФ.

"Я усиливал группу, потому что хотел, чтобы РФ и США не работали разными каналами для окончания войны. В Офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда", — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что Россия и США все равно хотят иметь параллельные каналы и команды коммуникации с Украиной. По его словам, таким образом Кремль "хочет разделить украинское общество". Зеленский также призвал не торопиться с оценками эффективности делегации. По его словам, переговорная команда только приступила к работе, а главным критерием станет результат в виде справедливого мира.

Кроме Буданова президент сказал, что во время переговоров рассчитывает на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, а также представителей разведки и военного руководства.

