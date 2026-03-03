Зеленский рассказал о Буданове на переговорах с РФ

Рубрики
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему бывший глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вовлечен в переговорный процесс с участием Украины, США и России. По словам главы государства, речь идет об укреплении единой переговорной команды и недопущении параллельных каналов коммуникации.
Зеленский объяснил роль Буданова в переговорах с Россией. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о Буданове на переговорах. По словам президента, он пытался усилить и укомплектовать состав делегации Украины по переговорам с США и РФ.
При этом президент отметил, что Россия и США все равно хотят иметь параллельные каналы и команды коммуникации с Украиной. По его словам, таким образом Кремль "хочет разделить украинское общество". Зеленский также призвал не торопиться с оценками эффективности делегации. По его словам, переговорная команда только приступила к работе, а главным критерием станет результат в виде справедливого мира.
Кроме Буданова президент сказал, что во время переговоров рассчитывает на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, а также представителей разведки и военного руководства.
