Зеленський розкрив домовленості з лідерами Берлінського формату: що отримає Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів із лідерами країн Берлінського формату та розкрив масштаби російського терору протягом другого тижня лютого. За його словами, домовленості з партнерами мають бути реалізовані до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За даними Зеленського, інтенсивність атак з боку РФ залишається критично високою.

"Лише за цей тиждень лютого росіяни випустили близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні", — розповів президент.

За його словами, основними цілями ворога залишаються енергетична інфраструктура та житлові райони. Найбільше постраждали Одеська, Донецька, Запорізька та Сумська області. Президент підкреслив, що українські сили ППО збивають значну частину ракет, проте не всі. За його словами, це часто пов’язано з паузами від партнерів щодо поставок озброєння, зокрема ракет для протиповітряної оборони.

Перед Мюнхенською конференцією з безпеки Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей із представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та іншими ключовими партнерами в рамках "Берлінського формату". Тепер президент розповів, що вони домовилися про нові пакети допомоги Україні.

"У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору", — сказав Зеленський.

