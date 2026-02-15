Зеленський розкрив домовленості з лідерами Берлінського формату: що отримає Україна

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів із лідерами країн Берлінського формату та розкрив масштаби російського терору протягом другого тижня лютого. За його словами, домовленості з партнерами мають бути реалізовані до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
За даними Зеленського, інтенсивність атак з боку РФ залишається критично високою.
За його словами, основними цілями ворога залишаються енергетична інфраструктура та житлові райони. Найбільше постраждали Одеська, Донецька, Запорізька та Сумська області. Президент підкреслив, що українські сили ППО збивають значну частину ракет, проте не всі. За його словами, це часто пов’язано з паузами від партнерів щодо поставок озброєння, зокрема ракет для протиповітряної оборони.
Перед Мюнхенською конференцією з безпеки Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей із представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та іншими ключовими партнерами в рамках "Берлінського формату". Тепер президент розповів, що вони домовилися про нові пакети допомоги Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив нові деталі пропозиції США щодо виходу України з Донбасу.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський остаточно пояснив, чому Росія проти іноземних військ в Україні.