Зеленский раскрыл договоренности с лидерами Берлинского формата: что получит Украина
НОВОСТИ

Зеленский раскрыл договоренности с лидерами Берлинского формата: что получит Украина

Зеленский сообщил о пакетах энергетической и военной помощи Украине после переговоров с лидерами Берлинского формата.

15 февраля 2026, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с лидерами стран Берлинского формата и раскрыл масштабы российского террора в течение второй недели февраля. По его словам, договоренности с партнерами должны быть реализованы к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

Зеленский раскрыл договоренности с лидерами Берлинского формата: что получит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным Зеленского, интенсивность атак со стороны РФ остается критически высокой.

"Только за эту неделю февраля россияне выпустили около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические", – рассказал президент.

По его словам, основными целями врага остаются энергетическая инфраструктура и жилые районы. Больше всего пострадали Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области. Президент подчеркнул, что украинские силы ПВО сбивают значительную часть ракет, но не все. По его словам, это часто связано с паузами от партнеров по поставкам вооружения, в частности, ракет для противовоздушной обороны.

Перед Мюнхенской конференцией по безопасности Зеленский провел ряд двусторонних встреч с представителями Германии, Франции, Великобритании, Польши и другими ключевыми партнерами в рамках "Берлинского формата". Теперь президент рассказал, что они договорились о новых пакетах помощи Украине.

"В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора", — сказал Зеленый.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17984
