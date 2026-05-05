Зеленський робить хід першим, оголошуючи тишу на фронті: у США розповіли, що це означає

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження одностороннього режиму припинення вогню у ніч із 5 на 6 травня. Цей крок став реакцією на заяви Москви про можливе "перемир'я" на День Перемоги, проте, як наголосив глава держави, офіційних пропозицій від Росії Київ так і не отримав. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни.

За словами Зеленського, Україна готова дотримуватися тиші за однієї умови – якщо російська сторона відповість взаємністю. Таким чином Київ фактично передав ініціативу Кремлю, пропонуючи продемонструвати реальні наміри, а не обмежуватися заявами.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що російський диктатор Володимир Путін порушував питання короткострокового перемир'я у розмові з Дональдом Трампом. Йшлося про паузу на період святкування 9 травня – дати, що має символічне і навіть сакральне значення для російської влади.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ініціатива Києва може мати не лише гуманітарний, а й стратегічний ефект. Односторонній крок ставить Москву у складне становище: відмова від перемир'я посилить міжнародну критику, а згода – створить прецедент для подальших пауз у бойових діях.

Американські аналітики відзначають, що на цьому тлі оголошене перемир'я виглядає як дипломатичний маневр, який може змінити тон переговорів або остаточно розкрити відсутність готовності до них.

більшість українців не підтримують ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокового перемир'я, прив'язаного до 9 травня, і наполягають на тривалому припиненні вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування Active Group.




