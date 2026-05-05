Зеленский делает ход первым, объявляя тишину на фронте: в США рассказали, что это означает

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении одностороннего режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая. Этот шаг стал реакцией на заявления Москвы о возможном "перемирии" к День Победы, однако, как подчеркнул глава государства, официальных предложений от России Киев так и не получил. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, Украина готова соблюдать тишину при одном условии – если российская сторона ответит взаимностью. Таким образом, Киев фактически передал инициативу Кремлю, предлагая продемонстрировать реальные намерения, а не ограничиваться заявлениями.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что российский диктатор Владимир Путин поднимал вопрос краткосрочного перемирия в разговоре с Дональд Трамп. Речь шла о паузе на период празднования 9 мая – даты, имеющей символическое и даже сакральное значение для российской власти.

В Институте изучения войны отмечают, что инициатива Киева может иметь не только гуманитарный, но и стратегический эффект. Односторонний шаг ставит Москву в сложное положение: отказ от перемирия усилит международную критику, а согласие – создаст прецедент для дальнейших пауз в боевых действиях.

Американские аналитики отмечают, на этом фоне объявленное перемирие выглядит как дипломатический маневр, который может изменить тон переговоров или окончательно вскрыть отсутствие готовности к ним.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина идет на зеркальные действия с перемирием: какой козырь Киев хочет выбить у Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство украинцев не поддерживают идею российского диктатора Владимира Путина по поводу краткосрочного перемирия, привязанного к 9 мая, и настаивают на длительном прекращении огня. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Active Group.



