Зеленський різко відреагував на удар РФ по супермаркету в Чернігові: загинула дитина

Президент України Володимир Зеленський різко засудив російський удар по супермаркету в Чернігові, внаслідок якого загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Глава держави назвав атаку цинічним актом терору, який не має жодного військового виправдання.

Зеленський відреагував на удар РФ по Чернігову

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що російські війська свідомо атакували цивільний об'єкт та завдали удару по супермаркету "АТБ" в Чернігові.

"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу", — заявив президент.

За словами глави держави, станом на момент його звернення було відомо про 13 поранених. Двоє людей загинули, серед них дитина. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що на місці трагедії працюють усі необхідні екстрені служби.

Президент також повідомив про ще одну російську атаку цього дня, авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок скидання керованих авіабомб загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та збільшити підтримку України.

"Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів", — додав президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський безпілотник атакував супермаркет у Чернігові.

Також "Коментарі" писали, що Росія вдарила у Кривому Розі по ТЦ "Епіцентр".