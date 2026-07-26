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Росія вдарила по ТЦ у Кривому Розі: масштабна пожежа та перші подробиці (ФОТО)

Російські війська атакували Кривий Ріг. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі.

26 липня 2026, 07:50
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Slava Kot

Вранці 26 липня російські війська завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів міста. Над місцем влучання здійнявся густий стовп диму, який було видно з кількох районів.

Росія вдарила по ТЦ у Кривому Розі: масштабна пожежа та перші подробиці (ФОТО)

Росія вдарила по Кривому Рогу

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російський удар припав по цивільному об'єкту, після чого торговельний центр загорівся.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торговельному центрі", — повідомив очільник ОВА.

Перші повідомлення про вибух у місті з'явилися близько шостої ранку. Після цього в Кривому Розі почали працювати пожежно-рятувальні та інші екстрені служби. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий чорний дим, що здіймається над місцем пожежі.

Росія вдарила по ТЦ у Кривому Розі: масштабна пожежа та перші подробиці (ФОТО) - фото 2

Дим в Кривому Розі після атаки РФ по торговельному центру

Станом на ранок офіційної інформації про можливих постраждалих або масштаби руйнувань не оприлюднено. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки та встановлювати всі обставини події.

В мережі повідомляють, що під удар в Кривому Розі потрапив ТЦ "Епіцентр".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 26 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження у трьох районах міста. На місцях працювали рятувальники та інші екстрені служби. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок.

Також "Коментарі" писали про атаку на Кривий Ріг. Під атакою опинилося одне з промислових підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, також зафіксовані руйнування виробничої та міської інфраструктури.



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Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31016
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