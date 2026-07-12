logo_ukra

BTC/USD

63724

ETH/USD

1794.49

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війська РФ ударили по підприємству у Кривому Розі: є загиблі та руйнування
commentss НОВИНИ Всі новини

Війська РФ ударили по підприємству у Кривому Розі: є загиблі та руйнування

Російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами 12 липня.

12 липня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська вранці 12 липня завдали удару безпілотниками по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Під атакою опинилося одне з промислових підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, також зафіксовані руйнування виробничої та міської інфраструктури.

Війська РФ ударили по підприємству у Кривому Розі: є загиблі та руйнування

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Про наслідки російської атаки 12 липня повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, ворог застосував ударний безпілотник "шахед", який влучив у промисловий об'єкт.

"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль, двоє людей загинули. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким", – зазначив Вілкул.

Пізніше він уточнив, що, окрім руйнувань на території підприємства, пошкоджень зазнали й інші об'єкти інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ ще вночі попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Кривого Рогу. Перше повідомлення про загрозу з'явилося після опівночі, а вже вранці військові інформували про наближення до міста реактивних "шахедів". О 08:00 місцева влада повідомила про повторну атаку. 

Водночас під російським вогнем опинилися й інші райони Дніпропетровської області. За інформацією обласної влади, окупанти понад десять разів атакували різні населені пункти області із застосуванням артилерії та ударних дронів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вночі 12 липня завдала комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одещина.

Також "Коментарі" писали, що у Самарській області РФ безпілотники атакували Сизранський НПЗ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vilkul/17103
Теги:

Новини

Всі новини