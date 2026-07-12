Війська РФ ударили по підприємству у Кривому Розі: є загиблі та руйнування

Російські війська вранці 12 липня завдали удару безпілотниками по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Під атакою опинилося одне з промислових підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, також зафіксовані руйнування виробничої та міської інфраструктури.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Про наслідки російської атаки 12 липня повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, ворог застосував ударний безпілотник "шахед", який влучив у промисловий об'єкт.

"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль, двоє людей загинули. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким", – зазначив Вілкул.

Пізніше він уточнив, що, окрім руйнувань на території підприємства, пошкоджень зазнали й інші об'єкти інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ ще вночі попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Кривого Рогу. Перше повідомлення про загрозу з'явилося після опівночі, а вже вранці військові інформували про наближення до міста реактивних "шахедів". О 08:00 місцева влада повідомила про повторну атаку.

Водночас під російським вогнем опинилися й інші райони Дніпропетровської області. За інформацією обласної влади, окупанти понад десять разів атакували різні населені пункти області із застосуванням артилерії та ударних дронів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вночі 12 липня завдала комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одещина.

Також "Коментарі" писали, що у Самарській області РФ безпілотники атакували Сизранський НПЗ.