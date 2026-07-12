Войска РФ ударили по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие и разрушения

Российские войска утром 12 июля нанесли удар беспилотниками по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под атакой оказалось одно из промышленных предприятий города. В результате обстрела погибли два человека, также зафиксированы разрушения производственной и городской инфраструктуры.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

О последствиях российской атаки 12 июля сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, враг применил ударный беспилотник "шахед", попавший в промышленный объект.

"Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. К сожалению, два человека погибли. Вечная память, соболезнования родным и близким", — отметил Вилкул.

Позже он уточнил, что, кроме разрушений на территории предприятия, повреждения получили и другие объекты инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ еще ночью предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Кривого Рога. Первое сообщение об угрозе появилось после полуночи, а уже утром военные информировали о приближении к городу реактивных "шахедов". В 08:00 местные власти сообщили о повторной атаке.

В то же время, под российским огнем оказались и другие районы Днепропетровской области. По информации областных властей, оккупанты более десяти раз атаковали разные населенные пункты области с применением артиллерии и ударных дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ночью 12 июля нанесла комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Харьков, Днепр, Запорожье и Одесская область.

Также "Комментарии" писали, что в Самарской области РФ беспилотники атаковали Сызранский НПЗ.