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Росія вдарила по Україні: які міста опинилися під атакою

Росія вночі 12 липня завдала комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одещина.

12 липня 2026, 07:05
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Slava Kot

У ніч на 12 липня російські війська здійснили чергову атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники, ракети та керовані авіабомби. Під ударами опинилися кілька регіонів країни, зокрема Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одеська область. Внаслідок обстрілів є постраждалі, пошкоджено житлові будинки, підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури.

Росія вдарила по Україні: які міста опинилися під атакою

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Удари по Харкову

Найбільше в ніч на 12 липня постраждав Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, російські дрони атакували Київський та Шевченківський райони міста. У Київському районі спалахнула пожежа в гаражному кооперативі, а в Шевченківському зафіксовано влучання по житловій забудові.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких 16-річна дівчина. Також пошкоджено понад 20 житлових будинків. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби.

Атака на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські війська вдарили по підприємству харчової промисловості. Внаслідок атаки пошкоджено виробничі приміщення, а фахівці продовжують встановлювати масштаби руйнувань.

"Ворог атакував Дніпро. Завдав удару по підприємству харчової промисловості", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Запоріжжі та на Одещині

За попередньою інформацією, у Запоріжжі троє людей отримали поранення внаслідок атаки Росії. Одеську область російські війська атакували ракетами. Інформація про наслідки цих ударів уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ранкову атаку на Дніпро.

Також "Коментарі" писали про блекаут у Криму: які міста залишилися без світла після потужних вибухів.



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