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Россия ударила по Украине: какие города оказались под атакой

Россия ночью 12 июля нанесла комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Харьков, Днепр, Запорожье и Одесская область.

12 июля 2026, 07:05
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Slava Kot

В ночь на 12 июля российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив ударные беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы. Под ударами оказались несколько регионов страны, в том числе Харьков, Днепр, Запорожье и Одесская область. В результате обстрелов есть пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Россия ударила по Украине: какие города оказались под атакой

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Удары по Харькову

Больше всего в ночь на 12 июля пострадал Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, российские дроны атаковали Киевский и Шевченковский районы города. В Киевском районе загорелся пожар в гаражном кооперативе, а в Шевченковском зафиксировано попадание по жилой застройке.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали три человека, среди которых 16-летняя девушка. Также повреждено более 20 жилых домов. На местах ударов работают спасатели и экстренные службы.

Атака на Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска ударили по предприятию пищевой промышленности. В результате атаки повреждены производственные помещения, а специалисты продолжают устанавливать масштабы разрушений.

"Враг атаковал Днепр. Нанес удар по предприятию пищевой промышленности", — говорится в сообщении.

Взрывы в Запорожье и в Одесской области

По предварительной информации, в Запорожье три человека получили ранения в результате атаки России. Одесскую область российские войска атаковали ракетами. Информация о последствиях этих ударов уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о утренней атаке на Днепр.

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