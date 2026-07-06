Блекаут у Криму: які міста залишилися без світла після потужних вибухів

У ніч на 6 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких у кількох містах півострова виникли масштабні перебої з електропостачанням. Окупаційна адміністрація заявила про атаку на енергетичну інфраструктуру, тоді як місцеві жителі повідомляли про вибухи, пожежі та активну роботу російської ППО.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", перші вибухи в Криму пролунали близько 00:43 у районі військового аеродрому "Гвардійське". Очевидці стверджують, що перед цим чули інтенсивну стрілянину, а останній потужний вибух зафіксували приблизно о 01:14. Також повідомлялося про вибухи поблизу Білогірська, проліт безпілотників над Сімферополем і стрілянину в районах Сімферопольської та Таврійської теплоелектростанцій.

На тлі атаки дронів у Бахчисараї та Ялті повністю зникло електропостачання. За словами місцевих жителів, у Ялті працювали лише генератори, а будинки освітлювали ліхтариками. Крім того, повідомлялося про перебої зі світлом і в інших районах півострова.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив про пожежі на території порту в Керчі, на підстанції "Сімферополь" 330 кВ, поблизу мобільної газотурбінної електростанції, а також у районі авіабази "Гвардійське". Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає.

Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про блекаут в Криму.

"Внаслідок нападу ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя наше місто тимчасово залишилося без електроенергії", – написав Развожаєв.

Від початку червня військові, логістичні та енергетичні об'єкти в окупованому Криму дедалі частіше стають цілями атак. На цьому тлі на півострові вже фіксували дефіцит пального, графіки аварійних відключень електроенергії та значні затори перед Керченським мостом.

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