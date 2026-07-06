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Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних

Міноборони Росії назвало масований удар по Україні атакою на військові об'єкти.

6 липня 2026, 08:27
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Slava Kot

Міноборони РФ прокоментувало масований комбінований удар по Україні в ніч на 6 липня та назвало його "відповіддю" на нібито "терористичні атаки київського режиму" по території Росії. Російське військове відомство традиційно заявило, що ціллю атаки були виключно підприємства військово-промислового комплексу, військові аеродроми та об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних

Удари по Києву. Фото: Суспільне

У повідомленні Міноборони РФ стверджується, що російські війська застосували нібито високоточну зброю для ударів по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

"Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації у відповідь на терористичні атаки київського режиму по цивільній інфраструктурі на території Росії нанесли масований удар високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного та морського базування, а також ударними безпілотниками, внаслідок чого були вражені підприємства військової промисловості, об'єкт інфраструктура військових аеродромів", — йдеться в заяві Міноборони РФ.

Однак, реальні наслідки атаки свідчать про значні руйнування цивільної інфраструктури. У Києві пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, виникли масштабні пожежі, а рятувальники продовжують розбирати завали.

За останніми даними міської влади, внаслідок російського удару загинули 11 людей. Ще 46 осіб дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, тому кількість жертв може зрости.

Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних - фото 2

Атака на Київ. Фото: Нацполіція

Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних - фото 2

Удар Росії по Києву

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що подібні заяви російського військового відомства лунають практично після кожної масштабної атаки по Україні. Наприклад, в ніч на 2 липня, коли під атакою РФ опинився Київ, Міноборони РФ знову заявило про "відповідь" на нібито "терористичні атаки київського режиму". Попри офіційні твердження про удари лише по військових цілях, наслідками обстрілів регулярно стають руйнування житлових кварталів, лікарень, шкіл, енергетичних об'єктів та загибель мирних мешканців.

Також "Коментарі" писали про наслідки удару по Києву.



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