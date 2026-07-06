Минобороны РФ цинично отреагировало на удари по Киеву на фоне гибели гражданских

Минобороны РФ прокомментировало массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 6 июля и назвало его "ответом" на якобы "террористические атаки киевского режима" по территории России. Российское военное ведомство традиционно заявило, что целью атаки являлись исключительно предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Удары по Киеву. Фото: Общественное

В сообщении Минобороны РФ утверждается, что российские войска использовали якобы высокоточное оружие для ударов по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

" Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности, объект инфраструктура военных аэродромов", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Однако реальные последствия атаки свидетельствуют о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры. В Киеве повреждены многоэтажные жилые дома, возникли масштабные пожары, а спасатели продолжают разбирать завалы.

По последним данным городских властей, в результате российского удара погибли 11 человек. Еще 46 человек получили ранения, в том числе пятеро детей. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество жертв может возрасти.

Атака на Киев. Фото: Нацполиция

Удар России по Киеву

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобные заявления российского военного ведомства раздаются практически после каждой масштабной атаки по Украине. Например, в ночь на 2 июля, когда под атакой РФ оказался Киев, Минобороны РФ снова заявило об "ответе" якобы "террористических атак киевского режима". Несмотря на официальные утверждения об ударах только по военным целям, последствиями обстрелов регулярно становятся разрушения жилых кварталов, больниц, школ, энергетических объектов и гибель мирных жителей.