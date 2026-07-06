Блекаут в Крыму: какие города остались без света после мощных взрывов

В ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов, после которых в нескольких городах полуострова возникли масштабные перебои с электроснабжением. Оккупационная администрация заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру, тогда как местные жители сообщали о взрывах, пожарах и активной работе российской ПВО.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", первые взрывы в Крыму прогремели около 00:43 в районе военного аэродрома "Гвардейское". Очевидцы утверждают, что перед этим слышали интенсивную стрельбу, а последний мощный взрыв был зафиксирован примерно в 01:14. Также сообщалось о взрывах вблизи Белогорска, пролете беспилотников над Симферополем и стрельбе в районах Симферопольской и Таврической теплоэлектростанций.

На фоне атаки дронов в Бахчисарае и Ялте полностью исчезло электроснабжение. По словам местных жителей, в Ялте работали только генераторы, а дома освещали фонариками. Кроме того, сообщалось о перебоях со светом и в других районах полуострова.

Telegram-канал Exilenova сообщил о пожарах на территории порта в Керчи, на подстанции "Симферополь" 330 кВ, вблизи мобильной газотурбинной электростанции, а также в районе авиабазы "Гвардейское". Официального подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Назначенный Россией руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил о блекауте в Крыму.

"В результате нападения врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроэнергии", — написал Развожаев.

С начала июня военные, логистические и энергетические объекты в оккупированном Крыму все чаще становятся целями атак. На этом фоне уже фиксировали дефицит горючего, графики аварийных отключений электроэнергии и значительные пробки перед Керченским мостом.

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