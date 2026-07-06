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Блекаут в Крыму: какие города остались без света после мощных взрывов

В Крыму раздались взрывы, после которых в Севастополе, Ялте и Бахчисарае начали выключать свет.

6 июля 2026, 09:40
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Slava Kot

В ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов, после которых в нескольких городах полуострова возникли масштабные перебои с электроснабжением. Оккупационная администрация заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру, тогда как местные жители сообщали о взрывах, пожарах и активной работе российской ПВО.

Блекаут в Крыму: какие города остались без света после мощных взрывов

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", первые взрывы в Крыму прогремели около 00:43 в районе военного аэродрома "Гвардейское". Очевидцы утверждают, что перед этим слышали интенсивную стрельбу, а последний мощный взрыв был зафиксирован примерно в 01:14. Также сообщалось о взрывах вблизи Белогорска, пролете беспилотников над Симферополем и стрельбе в районах Симферопольской и Таврической теплоэлектростанций.

На фоне атаки дронов в Бахчисарае и Ялте полностью исчезло электроснабжение. По словам местных жителей, в Ялте работали только генераторы, а дома освещали фонариками. Кроме того, сообщалось о перебоях со светом и в других районах полуострова.

Telegram-канал Exilenova сообщил о пожарах на территории порта в Керчи, на подстанции "Симферополь" 330 кВ, вблизи мобильной газотурбинной электростанции, а также в районе авиабазы "Гвардейское". Официального подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Назначенный Россией руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил о блекауте в Крыму.

"В результате нападения врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроэнергии", — написал Развожаев.

С начала июня военные, логистические и энергетические объекты в оккупированном Крыму все чаще становятся целями атак. На этом фоне уже фиксировали дефицит горючего, графики аварийных отключений электроэнергии и значительные пробки перед Керченским мостом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву на фоне гибели гражданских.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от мощных взрывов: в РФ пылает Ярославский НПЗ.



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