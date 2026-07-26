Россия ударила по ТЦ в Кривом Роге: масштабный пожар и первые подробности (ФОТО)

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Slava Kot
Утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки возник масштабный пожар в одном из торговых центров города. Над местом попадания поднялся густой столб дыма, который был виден из нескольких районов.
Россия ударила по Кривому Рогу
О последствиях обстрелов сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российский удар пришелся по гражданскому объекту, после чего торговый центр загорелся.
Первые сообщения о взрыве в городе появились около шести утра. После этого в Кривом Роге начали работу пожарно-спасательные и другие экстренные службы. На обнародованных в сети кадрах виден густой черный дым, возвышающийся над местом пожара.
Дым в Кривом Роге после атаки РФ по торговому центру
По состоянию на утро официальной информации о возможных пострадавших или масштабах разрушений не обнародовано. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В сети сообщают, что под удар в Кривом Роге попал ТЦ "Эпицентр".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 26 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в столице зафиксированы пожары и повреждения в трех районах города. На местах работали спасатели и другие экстренные службы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание.
Также "Комментарии" писали об атаке на Кривой Рог. Под атакой оказалось одно из промышленных предприятий города. В результате обстрела погибли два человека, также зафиксированы разрушения производственной и городской инфраструктуры.