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Россия ударила по ТЦ в Кривом Роге: масштабный пожар и первые подробности (ФОТО)

Российские войска атаковали Кривой Рог. В результате удара вспыхнул масштабный пожар в торговом центре.

26 июля 2026, 07:50
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Slava Kot

Утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки возник масштабный пожар в одном из торговых центров города. Над местом попадания поднялся густой столб дыма, который был виден из нескольких районов.

Россия ударила по ТЦ в Кривом Роге: масштабный пожар и первые подробности (ФОТО)

Россия ударила по Кривому Рогу

О последствиях обстрелов сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российский удар пришелся по гражданскому объекту, после чего торговый центр загорелся.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Загорелся пожар в торговом центре", — сообщил глава ОВА.

Первые сообщения о взрыве в городе появились около шести утра. После этого в Кривом Роге начали работу пожарно-спасательные и другие экстренные службы. На обнародованных в сети кадрах виден густой черный дым, возвышающийся над местом пожара.

Россия ударила по ТЦ в Кривом Роге: масштабный пожар и первые подробности (ФОТО) - фото 2

Дым в Кривом Роге после атаки РФ по торговому центру

По состоянию на утро официальной информации о возможных пострадавших или масштабах разрушений не обнародовано. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В сети сообщают, что под удар в Кривом Роге попал ТЦ "Эпицентр".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 26 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в столице зафиксированы пожары и повреждения в трех районах города. На местах работали спасатели и другие экстренные службы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание.

Также "Комментарии" писали об атаке на Кривой Рог. Под атакой оказалось одно из промышленных предприятий города. В результате обстрела погибли два человека, также зафиксированы разрушения производственной и городской инфраструктуры.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31016
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