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Росія вдарила дроном по супермаркету в Чернігові: загинула дитина та дорослий (ОНОВЛЕНО)

Російський безпілотник влучив у супермаркет "АТБ" у Чернігові. Загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина.

26 липня 2026, 17:25
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Slava Kot

Російська атака на Чернігів 26 липня забрала життя двох людей. Безпілотник влучив у супермаркет  "АТБ" у районі ЗАЗ, унаслідок чого серед загиблих опинилася 10-річна дитина. Ще кілька людей дістали поранення, а рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Росія вдарила дроном по супермаркету в Чернігові: загинула дитина та дорослий (ОНОВЛЕНО)

Російський удар по супермаркету АТБ. Фото з відкритих джерел

Про наслідки удару повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, внаслідок падіння безпілотника на торговельний об'єкт загинули двоє людей, серед яких дитина.

"Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина", — повідомив Брижинський.

Станом на 18:20 кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Один з поранених перебуває у важкому стані. Медики надають допомогу постраждалим, а екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. Інформація щодо кількості жертв і поранених уточнюється.

Чернігів та область останніми тижнями регулярно зазнають російських атак із застосуванням ударних безпілотників і ракет. Під ударами опиняються як об'єкти критичної інфраструктури, так і цивільні будівлі.

На тлі постійних обстрілів влада Чернігівщини вже попереджала про складний майбутній опалювальний сезон. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус раніше заявляв, що область пережила понад сотню ударів по енергетичній інфраструктурі, через що мешканців закликали бути готовими до можливих перебоїв із теплопостачанням та електроенергією взимку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 26 липня російські війська атакували Кривий Ріг. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі "Епіцентр".



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