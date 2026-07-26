Россия ударила дроном по супермаркету в Чернигове: погиб ребенок и взрослый (ОБНОВЛЕНО)

Российская атака на Чернигов 26 июля унесла жизни двух человек. Беспилотник попал в супермаркет "АТБ" в районе ЗАЗ, в результате чего среди погибших оказался 10-летний ребенок. Еще несколько человек получили ранения, а спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Российский удар по супермаркету АТБ. Фото из открытых источников

О последствиях удара сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. По его словам, в результате падения беспилотника на торговый объект погибли два человека, среди которых ребенок.

"В результате удара погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок", — сообщил Брижинский.

По состоянию на 18:20 количество пострадавших выросло до 13 человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим, а экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. Информация о количестве жертв и раненых уточняется.

Чернигов и область в последние недели регулярно подвергаются российским атакам с применением ударных беспилотников и ракет. Под ударами оказываются как объекты критической инфраструктуры, так и гражданские постройки.

На фоне постоянных обстрелов власти Черниговщины уже предупреждали о сложном предстоящем отопительном сезоне. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус ранее заявлял, что область пережила более сотни ударов по энергетической инфраструктуре, из-за чего жителей призывали быть готовыми к возможным перебоям с теплоснабжением и электроэнергией зимой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 26 июля российские войска атаковали Кривой Рог . В результате удара вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".