Українцям зробили тривожне попередження: закликали готуватися до найгіршого сценарію

Наступний опалювальний сезон в Україні може виявитися складнішим за попередній, тому державі та громадянам необхідно готуватися до найгіршого сценарію. Про це заявив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, коментуючи підготовку регіону до зими 2026–2027 років.

В'ячеслав Чаус. Фото з відкритих джерел

За словами очільника ОВА В'ячеслава Чауса, Чернігівщина продовжує реалізацію Плану стійкості, який передбачає захист енергетичної інфраструктури, встановлення блочно-модульних котелень, когенераційних установок, створення резерву генераторів і розвиток розподіленої теплової генерації.

Водночас виконання робіт ускладнюють постійні російські атаки. Як зазначив Чаус, з початку року область зазнала понад сотні ударів по електропідстанціях. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють об'єкти, на яких уже ведуться роботи із посилення захисту.

"108 обстрілів наших підстанцій було з початку року. Відповідно, певні заходи, які вживаються із захисту енергооб'єктів, вони тривають швидко, але не так швидко, як могли би тривати, якщо б не було постійних атак на ці об'єкти", — пояснив керівник області.

Оцінюючи перспективи майбутнього опалювального сезону, Чаус наголосив, що не очікує покращення ситуації. Навпаки, на його думку, наступна зима може стати ще важчою.

"Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли. Точно не буде легшою. Буде важчою, складнішою. Дай Боже, щоб я помилявся... Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію", — додав Чаус.

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