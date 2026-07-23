В Росії палає після масштабного нальоту дронів: вибухи пролунали на НПЗ та ТЕС у РФ й Криму

У ніч проти 23 липня Росія та тимчасово окуповані території України зазнали масштабної атаки безпілотників. Вибухи та пожежі фіксували одразу в кількох регіонах РФ, а також в окупованому Криму й Луганську. За повідомленнями моніторингових каналів і місцевих жителів, під ударами опинилися нафтопереробні підприємства, енергетична інфраструктура та логістичні об'єкти.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Вибухи в Ульяновській області

Однією з головних цілей став нафтопереробний комплекс "НС-Ойл" у селищі Новоспаське Ульяновської області. За даними російських джерел, безпілотники атакували базу зрідженого газу та нафтопродуктів. Підприємство здатне переробляти до 600 тисяч тонн нафти на рік і має розвинену інфраструктуру для зберігання та відвантаження пального. Очевидці повідомляли про кілька хвиль атаки та характерний звук прольоту БпЛА. Раніше тут вже чули вибухи, в кінці вересня 2025 року на цьому НПЗ були влучання.

Вибухи в Криму та Луганську

У тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії, Ялті та Феодосії. За попередньою інформацією, у районі Балаклавської ТЕС у Севастополі могли бути атаковані позиції російської протиповітряної оборони, де, ймовірно, розміщувався комплекс "Панцир-С1". Після одного з ударів очевидці повідомили про повторну детонацію. Також повідомляється про можливі ураження електропідстанцій "Восход" і "Приморська" у Феодосії, а в Ялті під удар могли потрапити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Вибухи в Криму

Вибухи в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську після вибухів виникла пожежа на стоянці вантажної техніки. За інформацією місцевих жителів, там перебували автомобілі, які використовували російські військові.

Вибухи у Воронежі та Башкортостані

Серія вибухів також пролунала у Воронежі. Російські моніторингові ресурси припускають, що однією з цілей атаки на Воронеж міг бути логістичний хаб компанії Wildberries, який уже потрапляв під атаки раніше.

Крім того, з'явилися повідомлення про можливе ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово" в Башкортостані. Цей вузол є частиною системи "Транснєфть" та забезпечує транспортування нафти з Західного Сибіру і Башкирії до нафтопереробних заводів та експортних трубопроводів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масштабну пожежа в РФ від якої дим рухається прямо до резиденції Путіна.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі назвали умови припинення війни в Україні та початку мирних переговорів.