В России пылает после масштабного налета дронов: взрывы прогремели на НПЗ и ТЭС в РФ и Крыму

В ночь на 23 июля Россия и временно оккупированные территории Украины подверглись масштабной атаке беспилотников. Взрывы и пожары фиксировали сразу в нескольких регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и Луганске. По сообщениям мониторинговых каналов и местных жителей под ударами оказались нефтеперерабатывающие предприятия, энергетическая инфраструктура и логистические объекты.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Ульяновской области

Одной из главных целей стал нефтеперерабатывающий комплекс "НС-Ойл" в поселке Новоспасское Ульяновской области. По данным российских источников, беспилотники атаковали базу сжиженного газа и нефтепродуктов. Предприятие способно перерабатывать до 600 тысяч тонн нефти в год и имеет развитую инфраструктуру для хранения и отгрузки топлива. Очевидцы сообщали о нескольких волнах атаки и характерном звуке пролета БпЛА. Ранее здесь уже слышали взрывы, в конце сентября 2025 года на этом НПЗ были попадания.

Взрывы в Крыму и Луганске

Во временно оккупированном Крыму взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории, Ялте и Феодосии. По предварительной информации, в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе могли атаковаться позиции российской противовоздушной обороны, где, вероятно, размещался комплекс "Панцирь-С1". После одного из ударов очевидцы сообщили о повторной детонации. Также сообщается о возможных поражениях электроподстанций "Восход" и "Приморская" в Феодосии, а в Ялте под удар могли попасть объекты энергетической инфраструктуры.

Взрывы в Крыму

Взрывы в Луганске

Во временно оккупированном Луганске после взрывов возник пожар на стоянке грузовой техники. По информации местных жителей, там находились автомобили, использовавшиеся российскими военными.

Взрывы в Воронеже и Башкортостане

Серия взрывов также прогремела в Воронеже. Российские мониторинговые ресурсы предполагают, что одной из целей атаки на Воронеж мог быть логистический хаб компании Wildberries, уже попадавший под атаки ранее.

Кроме того, появились сообщения о возможном поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в Башкортостане. Этот узел является частью системы "Транснефть" и обеспечивает транспортировку нефти из Западной Сибири и Башкирии на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные трубопроводы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабном пожаре в РФ от которого дым движется прямо к резиденции Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали условия прекращения войны в Украине и начала мирных переговоров.