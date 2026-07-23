Украинцам сделали тревожное предупреждение: призвали готовиться к худшему сценарию

Следующий отопительный сезон в Украине может оказаться сложнее предыдущего, поэтому государству и гражданам необходимо готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, комментируя подготовку региона к зиме 2026-2027 годов.

Вячеслав Чаус. Фото из открытых источников

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, Черниговщина продолжает реализацию Плана устойчивости, предусматривающего защиту энергетической инфраструктуры, установку блочно-модульных котельных, когенерационных установок, создание резерва генераторов и развитие распределенной тепловой генерации.

В то же время, выполнение работ осложняют постоянные российские атаки. Как отметил Чаус, с начала года область получила более сотни ударов по электроподстанциям. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают объекты, на которых уже ведутся работы по усилению защиты.

"108 обстрелов наших подстанций было с начала года. Соответственно, определенные меры, предпринимаемые по защите энергообъектов, они продолжаются быстро, но не так быстро, как могли бы продолжаться, если бы не было постоянных атак на эти объекты", — пояснил руководитель области.

Оценивая перспективы предстоящего отопительного сезона, Чаус подчеркнул, что не ожидает улучшения ситуации. Напротив, по его мнению, следующая зима может стать еще труднее.

"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче той, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался... Конечно, хочется, чтобы такие прогнозы не сбывались. Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию", — добавил Чаус.

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