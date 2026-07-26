Зеленский резко отреагировал на удар РФ по супермаркету в Чернигове: погиб ребенок

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил российский удар по супермаркету в Чернигове, в результате которого погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Глава государства назвал атаку циничным актом террора, не имеющим никакого военного оправдания.
Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову
В своем обращении Зеленский подчеркнул, что российские войска сознательно атаковали гражданский объект и нанесли удар по супермаркету "АТБ" в Чернигове.
По словам главы государства, по состоянию на момент его обращения было известно о 13 раненых. Два человека погибли, среди них ребенок. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что на месте трагедии работают все необходимые экстренные службы.
Президент также сообщил о еще одной российской атаке в этот день, авиаударе по Запорожью. В результате сброса управляемых авиабомб погиб один человек, еще один получил ранения.
Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский беспилотник атаковал супермаркет в Чернигове.
Также "Комментарии" писали, что Россия ударила в Кривом Роге по ТЦ "Эпицентр".