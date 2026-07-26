Зеленский резко отреагировал на удар РФ по супермаркету в Чернигове: погиб ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил российский удар по супермаркету в Чернигове, в результате которого погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Глава государства назвал атаку циничным актом террора, не имеющим никакого военного оправдания.

Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что российские войска сознательно атаковали гражданский объект и нанесли удар по супермаркету "АТБ" в Чернигове.

"Россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без всякого военного смысла", — заявил президент.

По словам главы государства, по состоянию на момент его обращения было известно о 13 раненых. Два человека погибли, среди них ребенок. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что на месте трагедии работают все необходимые экстренные службы.

Президент также сообщил о еще одной российской атаке в этот день, авиаударе по Запорожью. В результате сброса управляемых авиабомб погиб один человек, еще один получил ранения.

Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины.

"Это сознательный российский террор, у которого нет ни одного военного оправдания. Нужны более сильные санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский беспилотник атаковал супермаркет в Чернигове.

Также "Комментарии" писали, что Россия ударила в Кривом Роге по ТЦ "Эпицентр".