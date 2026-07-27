Зеленський попередив про нові плани Путіна: назвав переломну дату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль не демонструє готовності до завершення війни, а натомість готується до нового етапу її ескалації. За його словами, українська розвідка має дані про можливу масштабну мобілізацію в Росії, яка може розпочатися на початку жовтня.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про плани Путіна провести мобілізацію в Росії після виборів до Державної думи РФ, запланованих на 21 вересня.

"Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня", — стверджує Зеленський.

За оцінкою президента, Росія може мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. Водночас Зеленський наголосив, що така кампанія матиме свої наслідки, адже значна частина російського суспільства негативно ставиться до нової хвилі призову, хоч загалом і підтримує Путіна.

Президент також зазначив, що Кремль навряд чи зможе якісно підготувати таку кількість військовослужбовців у короткі строки. На його думку, це призведе до відправлення на фронт погано навчених людей і, відповідно, до суттєвого зростання втрат серед особового складу російської армії.

Зеленський підкреслив, що стримати плани Путіна щодо нової мобілізації в РФ можуть удари по російській військовій логістиці та посилення міжнародного санкційного тиску на Москву.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали про заяву Путіна, в якій диктатор РФ назвав, які, на його думку, втратить Україна.