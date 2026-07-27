Зеленский предупредил о новых планах Путина: назвал переломную дату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль не демонстрирует готовность к завершению войны, а готовится к новому этапу ее эскалации. По его словам, у украинской разведки есть данные о возможной масштабной мобилизации в России, которая может начаться в начале октября.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Sky News рассказал о планах Путина провести мобилизацию в России после выборов в Государственную думу РФ, запланированных на 21 сентября.

"Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября", — утверждает Зеленский.

По оценке президента Россия может мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. В то же время Зеленский подчеркнул, что такая кампания будет иметь свои последствия, ведь значительная часть российского общества негативно относится к новой волне призыва, хотя и поддерживает Путина.

Президент также отметил, что Кремль вряд ли сможет качественно подготовить такое количество военнослужащих в кратчайшие сроки. По его мнению, это приведет к отправке на фронт плохо обученных людей и, соответственно, существенному росту потерь среди личного состава российской армии.

Зеленский подчеркнул, что сдержать планы Путина по новой мобилизации в РФ могут удары по российской военной логистике и усиление международного санкционного давления на Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала Путину предложение для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, в котором диктатор РФ назвал, которые, по его мнению, потеряет Украина.