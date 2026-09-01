Зеленський пообіцяв не завдавати ударів по Москві: назвав умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися пауз в ударах по території Росії на час проведення дипломатичних зустрічей. За його словами, Київ уже погоджувався на такі обмеження раніше і готовий враховувати їх під час майбутніх переговорів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 1 вересня.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що Україна підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на завершення війни. За його словами, раніше американська сторона просила Київ не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу 25, 26 і 27 серпня. Президент зазначив, що Україна виконала це прохання.

"Ударів не було. Були удари по Україні", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна також готова виконати прохання іншої держави щодо тимчасової паузи в ударах у напрямку Владивостока. Зеленський заявив, що Київ врахує такі домовленості і під час майбутніх зустрічей, які, за його словами, зараз готуються в Москві. Він підкреслив, що Україна готова робити дипломатичні кроки заради наближення миру, зокрема тимчасово обмежувати застосування безпілотників у визначених районах.

"Ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки", — заявив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ в ООН висунула Україні ультиматум щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський оголосив про закриття неба над Росією. За його словами, через дрони повітряний простір Росії стає небезпечним для цивільної авіації.