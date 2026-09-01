logo_ukra

BTC/USD

77226

ETH/USD

2414.73

USD/UAH

44.46

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський пообіцяв не завдавати ударів по Москві: назвав умови
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський пообіцяв не завдавати ударів по Москві: назвав умови

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не завдавати ударів під час зустрічей у Москві.

1 вересня 2026, 22:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися пауз в ударах по території Росії на час проведення дипломатичних зустрічей. За його словами, Київ уже погоджувався на такі обмеження раніше і готовий враховувати їх під час майбутніх переговорів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 1 вересня.

Зеленський пообіцяв не завдавати ударів по Москві: назвав умови

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що Україна підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на завершення війни. За його словами, раніше американська сторона просила Київ не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу 25, 26 і 27 серпня. Президент зазначив, що Україна виконала це прохання.

"Ударів не було. Були удари по Україні", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна також готова виконати прохання іншої держави щодо тимчасової паузи в ударах у напрямку Владивостока. Зеленський заявив, що Київ врахує такі домовленості і під час майбутніх зустрічей, які, за його словами, зараз готуються в Москві. Він підкреслив, що Україна готова робити дипломатичні кроки заради наближення миру, зокрема тимчасово обмежувати застосування безпілотників у визначених районах.

"Ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки", — заявив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ в ООН висунула Україні ультиматум щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський оголосив про закриття неба над Росією. За його словами, через дрони повітряний простір Росії стає небезпечним для цивільної авіації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20661
Теги:

Новини

Всі новини