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Зеленский пообещал не наносить удары по Москве: назвал условия

Президент Владимир Зеленский пообещал не наносить удары во время встреч в Москве.

1 сентября 2026, 22:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать паузы в ударах по территории России на время проведения дипломатических встреч. По его словам, Киев уже соглашался на такие ограничения раньше и готов учитывать их в ходе предстоящих переговоров. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 1 сентября.

Зеленский пообещал не наносить удары по Москве: назвал условия

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает международные усилия, направленные на завершение войны. По его словам, ранее американская сторона просила Киев не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу 25, 26 и 27 августа. Президент отметил, что Украина выполнила эту просьбу.

"Ударов не было. Были удары по Украине", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина также готова выполнить просьбу другого государства о временной паузе в ударах по направлению к Владивостоку. Зеленский заявил, что Киев учтет такие договоренности и в ходе предстоящих встреч, которые, по его словам, сейчас готовятся в Москве. Он подчеркнул, что Украина готова делать дипломатические шаги ради приближения мира, в частности, временно ограничивать применение беспилотников в определенных районах.

"Мы обеспечим очищение российского неба от дронов на определенные промежутки времени и определенные направления", — заявил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ в ООН выдвинула Украине ультиматум по окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о закрытии неба над Россией. По его словам, из-за дронов воздушное пространство России становится опасным для гражданской авиации.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20661
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