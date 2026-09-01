Зеленский пообещал не наносить удары по Москве: назвал условия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать паузы в ударах по территории России на время проведения дипломатических встреч. По его словам, Киев уже соглашался на такие ограничения раньше и готов учитывать их в ходе предстоящих переговоров. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 1 сентября.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает международные усилия, направленные на завершение войны. По его словам, ранее американская сторона просила Киев не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу 25, 26 и 27 августа. Президент отметил, что Украина выполнила эту просьбу.

"Ударов не было. Были удары по Украине", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина также готова выполнить просьбу другого государства о временной паузе в ударах по направлению к Владивостоку. Зеленский заявил, что Киев учтет такие договоренности и в ходе предстоящих встреч, которые, по его словам, сейчас готовятся в Москве. Он подчеркнул, что Украина готова делать дипломатические шаги ради приближения мира, в частности, временно ограничивать применение беспилотников в определенных районах.

"Мы обеспечим очищение российского неба от дронов на определенные промежутки времени и определенные направления", — заявил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ в ООН выдвинула Украине ультиматум по окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о закрытии неба над Россией. По его словам, из-за дронов воздушное пространство России становится опасным для гражданской авиации.