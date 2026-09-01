"Без цього миру не буде": РФ в ООН висунула Україні ультиматум щодо війни

Росія заявляє про готовність продовжувати війну проти України, якщо Київ не погодиться на ключові вимоги Москви. Представник РФ при ООН Василь Небензя висунув ультимативні умови, за яких Кремль вважає можливим "мирне врегулювання" війни.

Василій Небензя в ООН. Фото з відкритих джерел

Небензя під час засідання ООН заявив, що Москва не має наміру відмовлятися від бойових дій, якщо Україна не визнає те, що російська сторона називає "реаліями на місцях", та не погодиться на усунення "першопричин" війни.

"Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. Поки в Києві продовжують чіплятися за ілюзії, відкидати вибір мільйонів людей і відмовляються усувати першопричини кризи, Росія послідовно домагатиметься поставлених цілей СВО військовим шляхом", — сказав Небензя.

Таким чином йдеться про повторення позиції Кремля, яку Москва вже неодноразово озвучувала під час обговорення можливих переговорів. Росія наполягає на врахуванні захоплених нею територій як нових "реалій" та заявляє про необхідність усунення "першопричин конфлікту", зокрема відмови України від вступу до НАТО, а також проведення "денацифікації" та "демілітаризації" країни.

Москва також пов'язує можливе врегулювання зі своїми вимогами у сфері безпеки та інтересами населення окупованих територій. Водночас Україна не погоджується з такими умовами та не визнає російську окупацію українських земель. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності України та поверненні до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США зробили нову заяву про мирні переговори України та РФ.