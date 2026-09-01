"Без этого мира не будет": РФ в ООН выдвинула Украине ультиматум по поводу войны

Россия заявляет о готовности продолжать войну против Украины, если Киев не согласится на ключевые требования Москвы. Представитель РФ при ООН Василий Небензя выдвинул ультимативные условия, при которых Кремль считает возможным "мирное урегулирование" войны.

Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Небензя на заседании ООН заявил, что Москва не намерена отказываться от боевых действий, если Украина не признает то, что российская сторона называет "реалиями на местах", и не согласится на устранение "первопричин" войны.

"Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет. Пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия будет последовательно добиваться поставленных целей СВО военным путем", — сказал Небензя.

Таким образом, речь идет о повторении позиции Кремля, которую Москва уже неоднократно озвучивала при обсуждении возможных переговоров. Россия настаивает на учете захваченных ею территорий как новых "реалий" и заявляет о необходимости устранения "первопричин конфликта", в частности отказа Украины от вступления в НАТО, а также проведения "денацификации" и "демилитаризации" страны.

Москва также увязывает возможное урегулирование со своими требованиями в сфере безопасности и интересами населения оккупированных территорий. В то же время Украина не согласна с такими условиями и не признает российскую оккупацию украинских земель. Киев настаивает на восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении в международно признанные границы 1991 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о мирных переговорах Украины и РФ.