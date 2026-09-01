Зеленський оголосив про закриття неба над Росією: що це означає

Президент України Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії, страховиків та інші структури про різке зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії. За його словами, через активність безпілотників російське небо фактично перестає бути безпечним для польотів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 вересня закликав авіакомпанії враховувати нові ризики, зокрема під час польотів до найбільших російських аеропортів.

"Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо", — заявив президент про закриття неба над РФ.

За словами Зеленського, Україна не ставить за мету завдавати шкоди цивільним літакам. Водночас він наголосив, що через війну, яку розпочала Росія, повітряний простір країни-агресора стає дедалі небезпечнішим.

"Коли до нас зверталися США, щоб ми не завдавали ударів по москві та Санкт-Петербургу, ми взяли паузу, а нас атакували. Коли наші партнери звертатимуться до нас з метою переговорів, ми готові забезпечити певний час відсутності бойових дій у небі над росією. Але зараз небо над росією використовується українськими безпілотниками, а не цивільною авіацією, поки триває війна", — повідомив Зеленський.

Президент закликав іноземних дипломатів донести цю інформацію до своїх урядів, а також звернути увагу на ризики авіакомпаній, які продовжують виконувати рейси до Москви, Санкт-Петербурга та інших великих російських напрямків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заяву Путіна про "кінець війни" та розкрив його реальні плани.

Також "Коментарі" писали, що Портиников заявив, що Путін "грішить" дружбою з "українським націоналістом".